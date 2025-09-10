Paiement différé: Klarna lève 1,37 milliard de dollars, plus qu'espéré

information fournie par Boursorama avec AFP • 10/09/2025 à 10:26

Le spécialiste suédois du paiement fractionné Klarna a annoncé avoir levé 1,37 milliard de dollars (1,17 milliard d'euros) dans le cadre de son introduction en Bourse, soit nettement plus que ce qu'il anticipait.

Le titre va être introduit ce mercredi à la Bourse de New York à 40 dollars par titre, selon son communiqué, soit au-dessus de la fourchette envisagée de 35 à 37 dollars par titre.

A ce prix, Klarna est valorisé à plus de 15 milliards de dollars.

Le groupe suédois a mis en vente environ 34,3 millions de titres, dont l'essentiel (28,7 millions) provient d'actionnaires en place qui vont céder une partie de leur actions.

Il ne recevra donc qu'une petite part du produit de cette opération.

Klarna a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars l'an dernier, pour un bénéfice net de 21 millions de dollars.

En revanche, il a subi une perte nette de 53 millions de dollars au deuxième trimestre 2025 pour un chiffre d'affaires pourtant en hausse de 20% à 853 millions de dollars.

Klarna tire trois quarts de ses revenus des commissions versées par les commerçants (603 millions au deuxième trimestre).

Le reste vient des revenus d'intérêt (219 millions de dollars) avec le développement du crédit à la consommation.

La croissance attendue de cette activité a poussé Klarna à augmenter ses provisions pour pertes sur créances au deuxième trimestre, faisant basculer les comptes dans le rouge, a-t-il expliqué.

Klarna propose au consommateur des paiements différés, lui permettant d'acheter un article et de le rembourser en plusieurs échéances, soit à court terme sans intérêt soit à plus long terme avec un intérêt.

Le groupe a développé ces dernières années ses services financiers (portefeuille numérique, cashback) concurrençant les banques de détail.