Pacifique : les Etats-Unis vont financer un port clé des îles Salomon, précédemment convoité par la Chine

Le Premier ministre des îles Salomon, Matthew Wale, à Canberra, en Australie, le 3 juin 2026. ( AFP / HILARY WARDHAUGH )

"Il existe une réelle inquiétude aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande concernant les tentatives de l'APL (l'Armée chinoise) d'établir une présence militaire permanente dans le Pacifique", selon Michael Green, directeur général du United States Studies Centre à l'université de Sydney.

La course à l'influence se poursuit dans le Pacifique. Les États-Unis et les îles Salomon sont entrés dans des discussions avancées pour financer un port clé, précédemment convoité par la Chine, selon son dirigeant. La Société financière américaine de développement international (DFC), une agence conçue pour faire progresser la politique étrangère de Washington dans les pays en développement, a conclu depuis mai des protocoles d'accord avec plusieurs pays du Pacifique Sud endettés envers la Chine.

Le Vanuatu et les îles Salomon, où Pékin a construit des stades, des routes, des bâtiments gouvernementaux et des aéroports au cours de la dernière décennie, ont signé avec la DFC en mai afin d'examiner des projets d'infrastructures, ont indiqué des responsables américains. Le premier grand projet susceptible de voir le jour est Bina Harbour, un port en eau profonde aux îles Salomon, où les Etats-Unis et l'Australie craignent que la Chine ne construise un port à double usage, militaire et civil.

Un "engagement ferme, sous réserve de précisions"

Les responsables américains ont donné un "engagement ferme, sous réserve de précisions" pour financer un quai, une centrale électrique, des installations de stockage de carburant et des routes à Bina Harbour, a déclaré le Premier ministre des îles Salomon, Matthew Wale, à son retour de Washington. Les îles Salomon cherchent depuis longtemps à aménager Bina Harbour pour accueillir des navires commerciaux et internationaux, et à développer leur industrie du thon en ouvrant une conserverie.

Un précédent gouvernement salomonais a conclu en 2022 un pacte de sécurité secret avec la Chine, puis un accord sur la pêche avec la China National Fisheries Corporation un an plus tard, alimentant les inquiétudes américaines selon lesquelles Pékin chercherait à y établir un port pour sa marine. "Il existe une réelle inquiétude aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande concernant les tentatives de l'APL (l'Armée chinoise) d'établir une présence militaire permanente dans le Pacifique en s'appuyant sur les financements des Nouvelles routes de la soie ou d'autres investissements dans les infrastructures, ainsi que sur des programmes de formation policière", a déclaré Michael Green, directeur général du United States Studies Centre à l'université de Sydney.

Un responsable de la DFC a déclaré à l'AFP que l'agence était "ouverte aux affaires aux îles Salomon" et qu'elle étudiait des opportunités d'investissement aux côtés de capitaux privés, mais a refusé de commenter des projets spécifiques.