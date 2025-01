information fournie par So Foot • 20/01/2025 à 10:15

Pablo Longoria dézingue l'arbitrage

Même avec un arbitre dans son staff, l’OM n’est pas compris.

L’Olympique de Marseille l’a encore mauvaise. Dimanche soir, pour clore la 18 e journée de Ligue 1, le Vélodrome a grondé après un nul frustrant contre Strasbourg (1-1). En cause, un penalty non sifflé sur Jonathan Rowe et une série de décisions contestées par les Phocéens, qui crient à l’injustice. Au micro de DAZN, Pablo Longoria a vidé son sac. …

MJ pour SOFOOT.com