Pablo Correa affiche ses ambitions pour l'ASNL

Un meuble chez les Lorrains.

Pablo Correa a débuté son troisième mandat à l’AS Nancy-Lorraine en novembre 2023. Un peu plus d’un an plus tard, l’entraîneur uruguayen a hissé son club à la première place du championnat National. Dans un entretien accordé au site de la FFF, il a affiché ses ambitions pour l’ASNL : « Le but est de revenir en Ligue 2 parce que le modèle n’est pas viable en National. Après ça, il faut un peu d’ambition. Il faut revenir dans le circuit professionnel, mais si c’est pour seulement se maintenir en Ligue 2, ça risque d’aller plus vers le bas que vers le haut. » …

RA pour SOFOOT.com