"Oui Pub" ou "Stop Pub" ? Les prospectus publicitaires ne seront finalement pas interdits par défaut

L'expérimentation du dispositif "Oui Pub", qui restreignait fortement la distribution des prospectus publicitaires non adressés dans certains territoires, ne sera pas prolongée, a annoncé le gouvernement. Cette expérimentation, imaginée par la Convention citoyenne pour le climat et prévue dans la loi Climat et Résilience de 2021, avait lieu dans quatorze communes ou communautés de communes.

Elle interdisait la distribution d'imprimés publicitaires par défaut, sauf si les consommateurs avaient collé sur leur boîte aux lettres la mention "Oui Pub". "Compte tenu des éléments très contrastés issus de l’expérimentation et du contexte de transition déjà à l’œuvre en matière de publicité, le gouvernement n’estime pas opportun de porter un projet de loi proposant la généralisation du 'Oui Pub'" , indique le ministère de la Transition écologique sur son site internet.

Les particuliers devront encore dire "Stop"

"A date, la généralisation du 'Oui Pub' n’a pas non plus fait l'objet de propositions législatives au sein des assemblées. En l'absence de vecteur législatif proposant la généralisation du 'Oui Pub', le 'Stop Pub' sera par conséquent à nouveau en application dès la fin de l’expérimentation le 1er mai 2025 partout en France, y compris dans les territoires pilotes", poursuit-il. Le "Stop Pub" interdit pour sa part la distribution des publicités aux seules boîtes aux lettres des particuliers qui manifestent leur refus par un autocollant.

Le Cercle d’Alliés, qui se présente comme un regroupement des acteurs économiques liés à l’imprimé publicitaire et au papier, a salué l'annonce du gouvernement. Elle "marque le retour à la raison pour nos commerces de proximités présents en zones expérimentales, avec une communication plus juste et équitable dans nos territoires, et la préservation d’une industrie française du papier souveraine", ont estimé ces professionnels dans un communiqué.