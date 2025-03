Oui, Kylian Mbappé est toujours le capitaine des Bleus

On va tous faire comme si rien ne s’était passé.

Après six mois sans porter le maillot bleu, Kylian Mbappé fera son grand retour avec l’équipe de France pour le quart de finale de Ligue des nations face à la Croatie, disputé en matchs aller-retour les 20 et 23 mars. Le Kyks ayant été absent lors des deux derniers rassemblements – pour des raisons qui resteront assez opaques –, la question du brassard de capitaine pouvait se poser. Mais Didier Deschamps a rapidement levé le doute : « Oui, j’ai échangé avec lui et je confirme ce que j’ai dit, il sera capitaine. » En son absence N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Ibrahima Konaté avaient assuré l’intérim.…

CV pour SOFOOT.com