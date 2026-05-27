Ouf, Saud Abdulhamid a récupéré un passeport
Maman, je peux enfin prendre l’avion , une comédie réalisée par Saud Abdulhamid. Après avoir vécu une grosse frayeur à Amsterdam, le piston lensois va pouvoir retrouver la sélection nationale saoudienne, déjà présente aux États-Unis. En effet, le joueuravait été victime d’un cambriolage alors qu’il assistait à un mariage dans le pays de Van Gogh et s’était donc fait dérober ses papiers.
Loin du timing de l’administration française
En collaboration avec l’ambassade saoudienne aux Pays-Bas, la fédération a tout fait pour régulariser la situation au plus vite . En quatre jours, le latéral a réussi à obtenir un nouveau passeport et un visa .…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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