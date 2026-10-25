Ouchakov, conseiller de Poutine, prône une implication européenne dans les efforts de paix en Ukraine

L'Europe doit être impliquée dans les discussions sur une issue au conflit entre l'Ukraine et la Russie car sa position pourrait être déterminante, a déclaré dimanche Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine.

Une implication européenne est notamment rendue nécessaire par le fait que les Etats-Unis ne sont pas parvenus à exercer suffisamment de pression sur l'Ukraine pour que cette dernière accepte un accord de paix, a ajouté Iouri Ouchakov dans une interview avec le journaliste de la télévision publique russe Pavel Zaroubine.

"Avant, il semblait qu'après Anchorage, l'administration américaine pourrait être en mesure d'imposer quelque chose et de contraindre Kyiv à s'y soumettre. Mais à ce stade, cela n'a pas vraiment fonctionné", a déclaré Iouri Ouchakov, en référence à la rencontre en 2025 en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.

"C'est parce qu'il ne suffit pas de parler uniquement avec Kyiv, nous devons parler avec l'Europe tout entière, qui soutient totalement Kyiv", a-t-il ajouté.

Iouri Ouchakov a déclaré que la Russie était prête à reprendre des pourparlers à trois avec l'Ukraine et les Etats-Unis après le Jour de l'unité nationale célébré le 4 novembre en Russie. Le Kremlin a déjà déclaré mercredi que Vladimir Poutine était disposé à relancer dès novembre des pourparlers avec l'Ukraine sous l'égide des Etats-Unis.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que des négociateurs ukrainiens, russes et américains étaient convenus de participer à une réunion technique dans la première quinzaine du mois de novembre à Abou Dhabi, en formulant l'espoir qu'un sommet entre les dirigeants des trois pays suivrait.

Iouri Ouchakov a fait état de préparatifs d'un sommet entre Vladimir Poutine, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Une telle rencontre pourrait avoir lieu en marge du sommet du forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique(Apec) prévu en Chine les 18 et 19 novembre.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)