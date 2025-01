Oubliez Zidane, votez Genesio !

Didier Deschamps a annoncé laisser sa place à la tête de l’équipe de France en 2026 et les prétendants risquent de se bousculer dans les mois à venir, même si Zinédine Zidane semble être le successeur évident. Il y en a un qui ne s’est pas présenté, mais le peuple vote quand même pour lui : Bruno Genesio.

Qui va prendre la place du calife ? Depuis douze ans, tout le monde en a rêvé, mais personne n’a jamais osé ambitionner le poste. On dit qu’il existe 68 millions de sélectionneurs dans ce pays et, pourtant, seul Didier Deschamps tenait les rênes d’une main de fer. Même l’idole Zinedine Zidane n’a pas tenté d’appeler Noël Le Graët pendant le long règne de son capitaine de toujours, par respect et parce que l’ancien président de la FFF « ne l’aurait même pas pris au téléphone » . Un temps pressé, Thierry Henry a pris son mal en patience, sachant qu’il partait avec un train de retard, tandis que Rudi Garcia prépare sans doute son entretien d’embauche depuis mardi soir. « Le roi est mort, vive le roi » , clament ceux qui réfléchissent déjà à trouver le bon successeur qui récupérera les clés du camion en 2026.

Les compétences parfaites pour le poste

Tapi dans l’ombre, un homme pourrait bien récupérer le trône. S’inspirant du prêtre mexicain prêt à devenir pape dans Conclave , thriller haletant de la fin de 2024, Bruno Genesio peut créer la surprise et s’asseoir sur le banc de l’équipe de France l’année de ses 60 ans. Mais comment passer d’expériences sympathiques, mais pas forcément marquantes, à Lyon, Rennes et Lille au poste le plus convoité du pays ? En mettant en avant des qualités qui conviennent parfaitement au rôle : un management basé sur l’humain, une cote de popularité au beau fixe et un jeu offensif relativement facilement calquable à une sélection.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com