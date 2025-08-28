Otan-Tous les pays ont atteint l'ancien objectif de dépenses de 2% du PIB

Tous les pays de l'Otan ont atteint cette année l'objectif fixé de longue date de dépenses de défense à hauteur de 2% de leur produit intérieur brut (PIB), mais seuls trois d'entre eux ont dépassé le nouveau seuil de 3,5% décidé lors d'un sommet en juin dernier, montrent des données de l'Alliance publiées jeudi.

De nombreux membres de l'Otan ont accru leurs dépenses militaires ces dernières années, à la suite de l'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie en février 2022, et alors que le président américain Donald Trump a exigé que les Européens investissent davantage pour leur propre sécurité.

Selon des estimations communiquées jeudi par l'Otan, plus de 10 des 32 pays membres n'avaient pas atteint l'an dernier l'objectif de 2% de dépenses, établi en 2014.

Tous l'ont désormais fait cette année, d'après les données de l'Alliance transatlantique, avec sept pays dont les dépenses ont atteint tout juste 2% du PIB tandis que plusieurs autres ont dépassé légèrement ce seuil.

Trois pays ont d'ores et déjà réalisé l'objectif de 3,5% convenu lors d'un sommet de l'Otan à La Haye en juin. Cet objectif doit être atteint d'ici 2035 dans le cadre d'investissements militaires et sécuritaires plus larges fixés à 5% du PIB.

La Pologne, qui partage des frontières avec l'Ukraine et la Biélorussie, est le pays de l'Otan ayant alloué le plus important pourcentage de son PIB aux dépenses de défense (4,48%), devant la Lituanie (4%) et la Lettonie (3,73%).

