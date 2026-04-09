 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ormuz: l'UE rejette l'idée d'un "péage", appelle au respect de la liberté de navigation
information fournie par AFP 09/04/2026 à 13:17

Des cargos et des pétroliers sont visibles au large de la ville de Fujaïrah, dans le détroit d'Ormuz, dans le nord des Émirats, le 25 février 2026. ( AFP / Giuseppe CACACE )

Des cargos et des pétroliers sont visibles au large de la ville de Fujaïrah, dans le détroit d'Ormuz, dans le nord des Émirats, le 25 février 2026. ( AFP / Giuseppe CACACE )

L'Union européenne rejette toute idée de "péage" pour emprunter le détroit d'Ormuz, où la liberté de navigation doit être maintenue, a affirmé jeudi un de ses porte-parole.

"Le droit international consacre la liberté de navigation, ce qui veut dire ce que ça veut dire: aucun paiement, ni péage, quel qu'il soit", a affirmé ce porte-parole, Anouar El Anouni.

"Le détroit d’Ormuz, comme toute autre voie maritime, est un bien public pour l’ensemble de l’humanité", et "cela veut dire que la navigation doit y être libre", a-t-il ajouté.

Instaurer un mécanisme de péage dans le détroit d'Ormuz serait "inacceptable", a martelé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, alors que le président américain Donald Trump a évoqué mercredi la création d'une société commune pour gérer la navigation dans ce détroit contre paiement.

Les Etats-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi qui inclut la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce passage, vital pour le commerce mondial d'hydrocarbures, est quasiment bloqué par les autorités iraniennes qui le contrôlent, depuis le début de la guerre lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël.

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:27

    Et pourquoi pas un péage pour circuler dans la manche en contrepartie.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank