Ormuz: l'UE rejette l'idée d'un "péage", appelle au respect de la liberté de navigation

Des cargos et des pétroliers sont visibles au large de la ville de Fujaïrah, dans le détroit d'Ormuz, dans le nord des Émirats, le 25 février 2026. ( AFP / Giuseppe CACACE )

L'Union européenne rejette toute idée de "péage" pour emprunter le détroit d'Ormuz, où la liberté de navigation doit être maintenue, a affirmé jeudi un de ses porte-parole.

"Le droit international consacre la liberté de navigation, ce qui veut dire ce que ça veut dire: aucun paiement, ni péage, quel qu'il soit", a affirmé ce porte-parole, Anouar El Anouni.

"Le détroit d’Ormuz, comme toute autre voie maritime, est un bien public pour l’ensemble de l’humanité", et "cela veut dire que la navigation doit y être libre", a-t-il ajouté.

Instaurer un mécanisme de péage dans le détroit d'Ormuz serait "inacceptable", a martelé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, alors que le président américain Donald Trump a évoqué mercredi la création d'une société commune pour gérer la navigation dans ce détroit contre paiement.

Les Etats-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi qui inclut la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce passage, vital pour le commerce mondial d'hydrocarbures, est quasiment bloqué par les autorités iraniennes qui le contrôlent, depuis le début de la guerre lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël.