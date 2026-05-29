Ordres répétés, proposition de loi, maquette... Le gouvernement Trump fait pression pour un billet de 250 dollars à son effigie

Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, présentant l'article évoquant le billet de 250 dollars à l'effigie de Donald Trump lors d'un point presse à la Maison Blanche à Washington le 28 mai 2026. ( AFP / KENT NISHIMURA )

Aux Etats-Unis, l'apparition d'une personne encore en vie sur un billet de banque est interdite depuis 1866, une proposition de loi qui permettrait à Donald Trump d'aller au bout de son projet a été présentée au Congrès en 2025.

Ce serait une première dans l'histoire pour une personne toujours en vie, mettant fin à une interdiction de plus de 150 ans. Le gouvernement Trump fait pression pour que soit imprimé un billet de banque de 250 dollars à son effigie, selon Le Washington Post. Le projet s'inscrit dans une série de décisions visant à marquer de nombreux bâtiments ou symboles des Etats-Unis de l'empreinte de Donald Trump, suscitant des accusations de culte de la personnalité.

Le Washington Post a interrogé des personnels actuels et anciens du Bureau de la gravure et de l'impression (BEP) de l'agence chargée de la monnaie nationale. Ils ont fait état, sous couvert d'anonymat, d'ordres répétés en ce sens de hauts responsables politiques du ministère du Trésor — le Trésorier des États-Unis, Brandon Beach, et son principal conseiller Mike Brown. Une maquette obtenue par le journal américain porte la mention "America 250 anniversary", en référence à la déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776.

L'apparition d'une personne encore en vie sur un billet de banque est interdite depuis 1866, date à laquelle "un bureaucrate de niveau intermédiaire du Trésor a figuré sur un billet de 5 cents", selon le journal. Une proposition de loi qui permettrait à Donald Trump d'aller au bout de son projet a été présentée au Congrès en 2025 alors que l'anniversaire fera l'objet de multiples célébrations autour du 4 juillet.

"Ici s'arrête la responsabilité"

Lors d'un point presse à la Maison Blanche jeudi 28 mai, le ministre des Finances Scott Bessent a affirmé que ses équipes "se préparaient à l'avance au cas où la loi soit adoptée". "Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de répréhensible à ce que le président des États-Unis (...) figure sur le billet commémorant le 250e anniversaire", a-t-il ajouté.

Selon le Washington Post, la directrice du BEP, Patricia Solimene, a résisté aux autorités en soulevant des questions légales et en assurant qu'un tel projet prendrait des années. Mais elle a été limogée fin avril par le Trésor. Elle s'en est expliquée avec son personnel avec pour commentaire : "Ici s'arrête la responsabilité". En mars, la responsable avait dû autoriser la signature de Donald Trump sur les futurs billets de 100 dollars, une première pour un président des Etats-Unis en exercice. Depuis 1861, seules figuraient sur les billets verts les signatures du ministre américain des Finances et du trésorier des Etats-Unis.