OpenAI verse 3.2 millions de dollars dans le cadre d'une enquête américaine sur le recrutement de travailleurs étrangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

OpenAI et l'une de ses filiales verseront 3.2 millions de dollars pour régler les poursuites engagées par le gouvernement américain, qui leur reprochait d'avoir favorisé des travailleurs étrangers titulaires de visas de travail temporaires et d'avoir fait preuve de discrimination à l'égard des candidats américains lors du recrutement et de l'embauche, a annoncé mardi le ministère américain de la Justice. Dans un communiqué , le ministère de la Justice a indiqué qu’OpenAI et Statsig, une société spécialisée dans les logiciels de développement de produits, avaient recruté des travailleurs étrangers pour certains postes vacants et pris diverses mesures pour dissuader les travailleurs américains de postuler. Parmi ces mesures figuraient notamment l’obligation d’envoyer des candidatures sur papier plutôt que de les soumettre par voie électronique, la diffusion d’annonces d’emploi à la radio tard dans la nuit et le fait de ne pas publier les offres d’emploi sur un site web externe, a précisé le ministère de la Justice. OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’entreprise a nié toute infraction dans l’accord de règlement . Le ministère de la Justice a annoncé au moins une douzaine d’autres accords à l’amiable depuis l’année dernière dans des affaires impliquant des allégations de discrimination à l’encontre de travailleurs américains, principalement de la part d’entreprises technologiques, mais aucune n’ayant eu autant de retentissement que celle concernant OpenAI. Le président Donald Trump, républicain, a déclaré que de nombreuses entreprises abusaient du système de visas de travail temporaires et a cherché à limiter le recrutement de travailleurs étrangers. Cela a notamment consisté à imposer des frais de 100.000 dollars pour les nouveaux visas H-1B destinés aux travailleurs hautement qualifiés, très utilisés dans le secteur technologique. Ces frais ont été suspendus dans l’attente de décisions judiciaires.

La procureure générale adjointe Harmeet Dhillon a déclaré dans un communiqué que « cet accord à l’amiable substantiel garantit qu’OpenAI répare le préjudice causé et modifie ses pratiques de recrutement afin que les travailleurs américains bénéficient d’une chance équitable d’accéder à des postes technologiques très convoités ».

Le ministère de la Justice a allégué que les deux entreprises avaient enfreint la loi fédérale sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act), qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité.

Le ministère a précisé que, bien que moins de 10 postes soient en cause, l’importance de cet accord reflétait le préjudice causé aux travailleurs américains par le comportement d’OpenAI.

L'accord prévoit 1.2 million de dollars d'amendes et 2 millions de dollars destinés à indemniser les victimes présumées de discrimination. OpenAI a également accepté de réviser ses politiques d'emploi, d'organiser des formations et de se soumettre à un contrôle du ministère de la Justice, a précisé l'agence.