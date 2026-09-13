OpenAI n'entrera pas en Bourse en 2026, dit Sam Altman

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, lors du G20 Innovation à Chapel Hill, en Caroline du Nord, le 2 septembre 2026 ( AFP / Matt RAMEY )

OpenAI ne fera pas son entrée en Bourse cette année, a déclaré son patron Sam Altman dans un entretien publié samedi, invoquant des préoccupations liées à la sécurité de l’intelligence artificielle.

"Au vu de tout ce qui se passe en matière de sécurité, le moment serait mal choisi pour entrer en Bourse, et nous ne ressentons pas de pression en ce sens", a déclaré vendredi M. Altman au magazine économique Fortune.

Interrogé pour savoir si une introduction en Bourse (IPO) était exclue pour 2026, il a répondu: "Je dirais que ce ne sera pas en 2026, oui. Nous avons encore beaucoup à faire."

En juin, le New York Times avait écrit qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisageait de repousser son entrée en Bourse à l'année prochaine.

OpenAI et son concurrent Anthropic ont transmis confidentiellement aux autorités américaines des documents en vue de leur introduction en Bourse et visent une valorisation proche de 1.000 milliards de dollars.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle à ralentir son développement.

"Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles d'IA", a écrit M. Amodei sur son site personnel. "Les progrès resteront rapides et nous devons faire bon usage du temps ainsi gagné."

Sam Altman et Elon Musk, qui dirige xAI, ont tous deux approuvé cette analyse.

Ces déclarations interviennent quelques jours après que le chercheur en IA Jacob Coxon, qui avait quitté OpenAI pour rejoindre Anthropic, a décidé de quitter le secteur en raison de préoccupations liées à la sécurité.

"Les personnes qui développent l'IA sont sincèrement convaincues qu'elle pourrait tous nous tuer d'ici la fin de la décennie", a-t-il écrit sur X.

Interrogé par Fortune sur le risque d'extinction de l'humanité, Sam Altman a déclaré: "Nous avons tous une immense responsabilité et nous ne pouvons pas laisser notre ego, l'appât du gain ou quoi que ce soit d'autre nous faire perdre de vue cette responsabilité."

OpenAI avait révélé en juillet que ses modèles étaient parvenus à sortir de leur environnement confiné lors de tests, à se connecter à internet et à infiltrer Hugging Face, un site utilisé par les développeurs pour stocker et partager du code.

L'incident avait conduit plus de 1.000 employés d'entreprises spécialisées dans l'IA de pointe à signer une pétition appelant le gouvernement américain à aider à ralentir le déploiement des modèles d'IA les plus avancés.

Début août, le gouvernement américain a mis en place un dispositif non contraignant d'évaluation de la sécurité des modèles d'IA avancés avant leur sortie, mais les modalités précises de ce programme restent floues.