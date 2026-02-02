 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI lance l'application Codex pour gagner du terrain dans la course au codage de l'IA
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du premier paragraphe pour indiquer que l'application est sur le bureau et non sur le mobile) par Deepa Seetharaman

OpenAI lance une application de bureau pour son outil de codage, Codex, dans l'espoir de prendre de l'élan - et des clients - par rapport à ses rivaux dans l'espace de génération de code d'IA. OpenAI a déclaré avoir conçu son application Codex pour permettre aux utilisateurs de gérer simultanément plusieurs agents d'intelligence artificielle sur une longue période. L'application peut également utiliser le code pour effectuer des tâches telles que la collecte et l'analyse d'informations, ont déclaré les responsables d'OpenAI lors d'une réunion d'information avec les journalistes. Le codage est sans doute l'application la plus réussie des modèles d'IA ces dernières années. Les outils de codage sont essentiels pour aider les startups d'IA à attirer des clients commerciaux et l'espace est devenu de plus en plus compétitif.

L'OpenAI est en retard sur ses concurrents dans ce domaine, en particulier la startup d'IA Anthropic, qui a dominé le marché du codage avec son outil Claude Code. Anthropic affirme que Claude Code a atteint un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, sur une base annualisée, au cours des six mois qui ont suivi sa mise à disposition du public.

L'application Codex, lancée lundi, fait partie des efforts redoublés d'OpenAI pour gagner du terrain. OpenAI a également essayé de rendre l'application plus conviviale afin de rendre ces capacités avancées plus accessibles au plus grand nombre.

De nombreux observateurs de l'espace de codage affirment que les outils de génération de code ne sont pas encore assez performants pour remplacer entièrement les techniciens humains. Mais ces outils accélèrent considérablement leur travail.

"Les modèles ne sont pas à court de dopamine", a déclaré Sam Altman, directeur général de l'entreprise, en évoquant une conversation récente avec un collègue. "Ils continuent d'essayer, ils ne manquent pas de motivation."

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • German Chancellor Friedrich Merz delivers a speech at the annual reception of the stock exchange operator Deutsche Boerse in Eschborn, western Germany, on February 2, 2026. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Merz insiste sur l'autonomie européenne vis-à-vis des Etats-Unis
    information fournie par AFP 02.02.2026 20:45 

    Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a insisté lundi sur la nécessité d'une autonomie renforcée, dans les secteurs stratégiques, de l'Union européenne par rapport aux Etats‑Unis. "Nous devons devenir plus souverains et plus indépendants, notamment sur le plan ... Lire la suite

  • (ARCHIVES) L'ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis Peter Mandelson lors d'une réception en l'honneur du Premier ministre Keir Starmer à Washington, le 26 février 2025 ( POOL / Carl Court )
    Affaire Epstein : après Andrew, la chute de Peter Mandelson
    information fournie par AFP 02.02.2026 20:26 

    L'ex-prince Andrew n'est pas seul au Royaume-Uni à être éclaboussé par l'affaire Epstein: depuis vendredi, les révélations embarrassantes sur les liens étroits entre l'ex-ministre Peter Mandelson et le pédocriminel américain se multiplient, qui pourraient sceller ... Lire la suite

  • Des ambulances attendent du côté égyptien du point de passage frontalier de Rafah avec la bande de Gaza, au premier jour de l'évacuation d'une cinqquantaine de Palestiniens, le 2 février 2026 dans le nord-est de l'Egypte ( AFP / STR )
    Des Palestiniens quittent Gaza pour se faire soigner en Egypte après la réouverture partielle de Rafah
    information fournie par AFP 02.02.2026 20:21 

    Des malades et blessés palestiniens ont commencé lundi à quitter la bande de Gaza pour l'Egypte, au premier jour de la réouverture au compte-goutte du passage de Rafah, fermé en mai 2024 par l'armée israélienne. Lundi, environ 150 personnes devaient quitter le ... Lire la suite

  • Combo du président américain Donald Trump, le 1er février 2026 à Palm Beach aux Etat-Unis, et du Premier ministre indien Narendra Modi, à New Delhi le 29 janvier 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump annonce un "accord commercial" avec l'Inde
    information fournie par AFP 02.02.2026 20:02 

    Donald Trump a annoncé lundi avoir un "accord commercial" avec Narendra Modi, après des mois de tensions entre la première et la cinquième économie mondiale. Le Premier ministre indien a par ailleurs "accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe" et s'est engagé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank