OpenAI lance l'application Codex pour gagner du terrain dans la course au codage de l'IA

OpenAI lance une application de bureau pour son outil de codage, Codex, dans l'espoir de prendre de l'élan - et des clients - par rapport à ses rivaux dans l'espace de génération de code d'IA. OpenAI a déclaré avoir conçu son application Codex pour permettre aux utilisateurs de gérer simultanément plusieurs agents d'intelligence artificielle sur une longue période. L'application peut également utiliser le code pour effectuer des tâches telles que la collecte et l'analyse d'informations, ont déclaré les responsables d'OpenAI lors d'une réunion d'information avec les journalistes. Le codage est sans doute l'application la plus réussie des modèles d'IA ces dernières années. Les outils de codage sont essentiels pour aider les startups d'IA à attirer des clients commerciaux et l'espace est devenu de plus en plus compétitif.

L'OpenAI est en retard sur ses concurrents dans ce domaine, en particulier la startup d'IA Anthropic, qui a dominé le marché du codage avec son outil Claude Code. Anthropic affirme que Claude Code a atteint un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, sur une base annualisée, au cours des six mois qui ont suivi sa mise à disposition du public.

L'application Codex, lancée lundi, fait partie des efforts redoublés d'OpenAI pour gagner du terrain. OpenAI a également essayé de rendre l'application plus conviviale afin de rendre ces capacités avancées plus accessibles au plus grand nombre.

De nombreux observateurs de l'espace de codage affirment que les outils de génération de code ne sont pas encore assez performants pour remplacer entièrement les techniciens humains. Mais ces outils accélèrent considérablement leur travail.

"Les modèles ne sont pas à court de dopamine", a déclaré Sam Altman, directeur général de l'entreprise, en évoquant une conversation récente avec un collègue. "Ils continuent d'essayer, ils ne manquent pas de motivation."