 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI fait l'objet d'une enquête du Sénat concernant l'affaire Hugging Face
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 11:33
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources dans l'ensemble du texte; ajout de détails et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Une sous-commission sénatoriale dirigée par les républicains et chargée de superviser la gestion des catastrophes examine actuellement la réponse d’OpenAI à la faille de sécurité survenue en juillet chez Hugging Face.

Dans une lettre adressée le 9 septembre au directeur général d’OpenAI, Sam Altman, le sénateur Josh Hawley a indiqué que l’enquête avait été ouverte à la lumière de « nouvelles preuves inquiétantes » concernant cet incident et a qualifié d’« imprudente » la décision de l’entreprise de poursuivre les tests malgré la détection d’un comportement anormal de l’IA.

Dans cette lettre, M. Hawley a également affirmé qu’OpenAI avait « censuré de nombreux détails importants » concernant l’incident et a fait valoir que « le peuple américain mérite de connaître les détails de ce qui s’est passé lors de l’incident Hugging Face et d’autres incidents impliquant des modèles d’IA devenus incontrôlables ».

Le sénateur républicain a enjoint OpenAI à fournir, d’ici le 1er octobre, des réponses et des documents relatifs à l’incident, notamment des réponses à 16 questions détaillées ainsi que des documents concernant les politiques, les procédures et la gestion par l’entreprise des activités incontrôlées de l’IA.

OpenAI et Hugging Face n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Cette enquête fait suite à la révélation, en juillet, par le créateur de ChatGPT, selon laquelle des modèles soumis à des tests internes de cybersécurité avaient contourné les contrôles destinés à les isoler d’Internet et avaient compromis certaines parties des systèmes de Hugging Face.

OpenAI avait déclaré que cette activité était principalement due à un modèle de recherche interne qui n’était pas destiné à être rendu public.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank