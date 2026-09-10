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(Mise à jour des sources dans l'ensemble du texte; ajout de détails et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Une sous-commission sénatoriale dirigée par les républicains et chargée de superviser la gestion des catastrophes examine actuellement la réponse d’OpenAI à la faille de sécurité survenue en juillet chez Hugging Face.

Dans une lettre adressée le 9 septembre au directeur général d’OpenAI, Sam Altman, le sénateur Josh Hawley a indiqué que l’enquête avait été ouverte à la lumière de « nouvelles preuves inquiétantes » concernant cet incident et a qualifié d’« imprudente » la décision de l’entreprise de poursuivre les tests malgré la détection d’un comportement anormal de l’IA.

Dans cette lettre, M. Hawley a également affirmé qu’OpenAI avait « censuré de nombreux détails importants » concernant l’incident et a fait valoir que « le peuple américain mérite de connaître les détails de ce qui s’est passé lors de l’incident Hugging Face et d’autres incidents impliquant des modèles d’IA devenus incontrôlables ».

Le sénateur républicain a enjoint OpenAI à fournir, d’ici le 1er octobre, des réponses et des documents relatifs à l’incident, notamment des réponses à 16 questions détaillées ainsi que des documents concernant les politiques, les procédures et la gestion par l’entreprise des activités incontrôlées de l’IA.

OpenAI et Hugging Face n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Cette enquête fait suite à la révélation, en juillet, par le créateur de ChatGPT, selon laquelle des modèles soumis à des tests internes de cybersécurité avaient contourné les contrôles destinés à les isoler d’Internet et avaient compromis certaines parties des systèmes de Hugging Face.

OpenAI avait déclaré que cette activité était principalement due à un modèle de recherche interne qui n’était pas destiné à être rendu public.