OpenAI dévoile sa puce IA "Jalapeño"

( AFP / MARCO BERTORELLO )

OpenAI, la maison mère de ChatGPT, a dévoilé mercredi sa première puce développée en interne, nommée "Jalapeño" en référence au piment d'origine mexicaine, pensée afin de faire fonctionner son modèle d'intelligence artificielle (IA) plus rapidement et pour moins cher.

La puce, développée avec le fabricant de semi-conducteurs et logiciels d'infrastructure Broadcom, a été mise au point spécifiquement pour l'inférence de l'IA, le processus permettant de faire fonctionner un modèle IA de manière à fournir des réponses aux utilisateurs, et non pour le long et coûteux procédé d'entraînement d'un modèle en partant de zéro.

"OpenIA est en train de mener les tests finaux, mais les premiers réalisés montrent que Jalapeño offrira des performances par watt bien meilleures que les puces actuelles", a assuré le groupe dans un message de blog.

L'entreprise a souligné que ses propres modèles IA ont aidé à la mise au point de la puce réduisant le temps nécessaire au développement de semi-conducteurs de haute performance.

Cette puce a été pensée dans le but de pouvoir fonctionner avec un large choix de modèles IA, pas uniquement ceux d'OpenAI, et sera déployée dans les centres de données exploités par Microsoft et les autres partenaires à partir de cette année, a précisé la jeune entreprise.

En disposant de son propre modèle de puce, OpenAI cherche à réduire sa dépendance aux fournisseurs externes tels que Nvidia.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a de son côté considéré que cette puce n'était "que le début" de la collaboration avec Nvidia pour le développement de nouveaux produits.

Les entreprises avaient annoncé ce partenariat en 2025, avec pour objectif précisément de développer et fabriquer leurs propres processeurs spécialisés pour l'IA.

OpenAI cherche à renforcer sa position en tant qu'entreprise numéro un de l'IA générative face à ses concurrents Anthropic et Google.

Les puces puissantes sont à la base du fonctionnement de l'IA et la plupart des entreprises du secteur dépendent de celles développées par Nvidia et une poignée d'autres fournisseurs.

Google, Amazon et Microsoft ont également cherché ces dernières années à développer leurs propres puces en vue de réduire les coûts et augmenter les performances.

Les puces de Nvidia, initialement pensées pour le jeu vidéo, sont particulièrement adaptées pour l'importante puissance de calcul nécessaire à l'entraînement des modèles IA, ce qui en a fait l'entreprise la plus valorisée au monde.