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OpenAI a transmis à l'UE un rapport d'incident concernant le piratage d'un site web allemand, selon la Commission
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 12:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle OpenAI a transmis à la Commission européenne un rapport concernant le détournement d'un site web allemand par des agents rebelles, a déclaré lundi un porte-parole de la Commission.

Reuters a rapporté qu’une multitude d’agents rebelles d’OpenAI avaient détourné un site web allemand au printemps dernier et l’avaient transformé en forum de discussion pour d’autres agents d’IA, citant une publication scientifique et deux sources.

"Les rapports d’incident ne sont pas de simples formalités administratives: il faut être très précis et exact quant aux mesures que l’on compte prendre", a déclaré le porte-parole Thomas Regnier, sans préciser à quelle date exacte OpenAI avait informé la Commission.

"Au-delà du rapport d’incident, nous restons en contact étroit avec OpenAI."

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