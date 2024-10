Open space, chantiers... : 62% des actifs sont gênés par le bruit au travail

( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

Les travailleurs sont de plus en plus gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Plus de six actifs sur dix (62%) se disent en effet concernés par cette nuisance sonores, une proportion en hausse de dix points en un an, selon une étude* Ifop pour l’Association nationale de l'audition publiée ce jeudi 3 octobre. La faute notamment à... l'open space.

Cette gêne touche toutes les classes d'âge (64% pour les moins de 35 ans, 63% pour les 35-49 ans et 59% pour les 50 ans et plus), indique le baromètre réalisé pour la Semaine de la Santé auditive au Travail (du 14 au 19 octobre). Les personnes qui travaillent en open space sur un poste attitré sont les plus touchées par les nuisances sonores (74%) devant celles qui travaillent en atelier, en usine ou sur des chantiers (71%). Le travail sur site est davantage source de gêne (63%) que le télétravail (56%), mais le travail hybride se place en tête (64%). Par secteur, le BTP-Construction est largement en tête (83%) devant l'agriculture et l'industrie (72%), l'administration (62%), les services (58%) et le commerce (55%).

Parmi les répercussions en termes de santé, les actifs citent en premier lieu fatigue, lassitude et irritabilité (60%) et stress (50%). Ils sont aussi 37% à faire état de gêne auditive (diminution momentanée de compréhension de la parole), ou à citer les troubles du sommeil (33%), les acouphènes (32%) ou encore les surdités (24%) et l'hypertension (22%). Extrapolé à l’ensemble des Français en poste, cela représente quelque 9,8 millions de personnes concernées par la gêne auditive, 8,5 millions par des acouphènes et 6,4 millions par des problèmes de surdité, souligne l'étude.

* L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population active occupée, selon la méthode des quotas, via un questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 17 septembre.