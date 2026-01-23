Open d'Australie: Alcaraz, Gauff et Sabalenka au rendez-vous des 8es

L'Espagnol Carlos Alcaraz (en bas) signe des autographes après avoir battu le Français Corentin Moutet au troisième tour de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 23 janvier 2026 ( AFP / DAVID GRAY )

Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais si l'Espagnol n'a pas tremblé, la Bélarusse a vu dans sa victoire serrée quelque chose de "magique".

En attendant le match d'Alexander Zverev (3e) en soirée contre Cameron Norrie (27e), Coco Gauff (3e) et le triple finaliste à Melbourne Daniil Medvedev (12e) ont bataillé ferme pour arracher leur place en deuxième semaine.

. Alcaraz dans un fauteil

Le Français Corentin Moutet a été éliminé par Carlos Alcaraz au troisième tour de l'Open d'Australie le 23 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / DAVID GRAY )

Carlos Alcaraz et Corentin Moutet ne s'étaient jamais affrontés et cette opposition entre deux excellents manieurs de balle promettait du grand spectacle. Mais il n'a fallu que deux heures à l'Espagnol pour se débarrasser du 37e mondial, battu 6-2, 6-4, 6-1.

Comme il l'avait promis, le dernier Français en lice à l'Open d'Australie a multiplié les coups en touché. Mais il a été débordé par la puissance de l'Espagnol, qui vise un septième titre en Grand Chelem et un premier à Melbourne.

"Je suis heureux d'avoir joué contre lui, je me suis fait plaisir", a déclaré Alcaraz après son 100e match en Grand Chelem (87 victoires, 13 défaites).

"C'est toujours compliqué de rester concentré en Grand Chelem, mais contre ce genre de joueurs, ça l'est encore plus", a poursuivi le N.1 mondial.

"On ne sait jamais à quoi s'attendre, il (Moutet, NDLR) est capable de faire ce qu'il veut, donc c'est piégeux. Je suis content d'être resté bien concentré tout au long du match", s'est satisfait Alcaraz.

Pour se faire une place en quarts, il devra battre dimanche l'Américain Tommy Paul (20e) qui a bénéficié de l'abandon d'Alejandro Davidovich (14e) à 6-1, 6-1 pour l'Américain.

. Sabalenka, Gauff et Medvedev ont eu très chaud

La Bélarusse Aryna Sabalenka après sa victoire contre l'Autrichienne Anastasia Potapova au troisième tour de l'Open d'Australie le 23 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / DAVID GRAY )

Au contraire de son alter ego masculin, Sabalenka a été fortement bousculée par l'Autrichienne Anastasia Potapova (55e) avant de s'imposer 7-6 (7/4), 7-6 (9/7).

"Elle a joué incroyablement bien, j'étais en permanence sur les talons. Je ne sais pas ce qui a fait basculer le match... c'est magique", a commenté la Bélarusse, qui n'avait égaré que neuf jeux aux deux premiers tours.

La triple finaliste sortante à Melbourne, où elle a remporté deux de ses quatre titres du Grand Chelem (2023, 2024), affrontera dimanche la Canadienne Victoria Mboko (16e).

La lauréate du Masters 1000 de Montréal s'est qualifiée vendredi à 18 ans pour son premier huitième de finale en Grand Chelem en écartant la Danoise Clara Tauson (14e) 7-6 (7/5), 5-7, 6-3.

L'Américaine Coco Gauff a elle aussi perdu un set contre sa compatriote Hailey Baptiste (70e) avant de retourner le match pour s'imposer 3-6, 6-0, 6-3.

En début de match, Baptiste "dictait le jeu, en particulier côté coup droit", a estimé Gauff en conférence de presse.

"J'ai fait de mon mieux pour la neutraliser et je trouve que j'ai mieux servi dans le deuxième et le troisième sets. J'ai réussi plus de premiers services et de manière générale j'ai essayé de la mettre sur le reculoir", s'est félicitée la double lauréate en Grand Chelem (US Open 2023 et Roland-Garros 2025).

L'Italienne Jasmine Paolini (8e) a elle été éliminée 6-2, 7-6 (7/3) par la jeune Américaine Iva Jovic (27e), qualifiée à 18 ans pour son premier huitième en Grand Chelem et qui sera opposée à la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (94e) pour une place en quarts.

L'Américaine Coco Gauff au service face à l'Américaine Hailey Baptiste lors du troisième tour de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 23 janvier 2026 ( AFP / IZHAR KHAN )

Quant à Medvedev, il s'est retrouvé dos au mur, mené deux sets à zéro et 5-5 dans la manche décisive face au Hongrois Fabian Marozsan (47e).

"C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me lâche un peu plus, que si je perdais, je perdais. Mais j'ai joué mieux et je m'en suis sorti", a déclaré le triple finaliste à Melbourne, sans avoir l'air particulièrement émoussé après sa victoire 6-7 (5/7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 en 3h43.

Vainqueur de l'US Open 2021, Medvedev n'avait plus passé le deuxième tour en Grand Chelem depuis son quart à Flushing Meadows en 2024.

Il affrontera dimanche l'Américain Learner Tien (29e), celui-là même qui l'avait stoppé au deuxième tour l'an dernier après être sorti des qualifications.

Vainqueur 7-6 (11/9), 6-4, 6-2 du Portugais Nuno Borges (46e), Tien s'est dit "super heureux" après un match "très dur physiquement".

"Gagner en trois sets va m'aider à être prêt pour le tour suivant", a estimé le joueur de 20 ans.