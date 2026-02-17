Onze tués dans des frappes US contre des bateaux dans les Caraïbes, dit l'armée américaine

L'armée américaine a déclaré mardi avoir effectué trois frappes contre des bateaux distincts dans l'est du Pacifique et dans les Caraïbes, tuant au total 11 hommes.

"Des renseignements ont confirmé que ces bateaux naviguaient le long de voies maritimes connues pour le narcotrafic et étaient engagés dans des opérations de trafic de drogue", a écrit le commandement militaire américain en charge de l'Amérique latine et des Caraïbes sur le réseau social X.

Quatre hommes ont été tués dans la première attaque; quatre autres dans une deuxième frappe; et trois dans la troisième et ultime frappe, a-t-il précisé.

(Jasper Ward; version française Jean Terzian, édité par Augustin Turpin)