 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Onze tués dans des frappes US contre des bateaux dans les Caraïbes, dit l'armée américaine
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 19:35

L'armée américaine a déclaré mardi avoir effectué trois frappes contre des bateaux distincts dans l'est du Pacifique et dans les Caraïbes, tuant au total 11 hommes.

"Des renseignements ont confirmé que ces bateaux naviguaient le long de voies maritimes connues pour le narcotrafic et étaient engagés dans des opérations de trafic de drogue", a écrit le commandement militaire américain en charge de l'Amérique latine et des Caraïbes sur le réseau social X.

Quatre hommes ont été tués dans la première attaque; quatre autres dans une deuxième frappe; et trois dans la troisième et ultime frappe, a-t-il précisé.

(Jasper Ward; version française Jean Terzian, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank