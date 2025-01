« On joue ce tiki-tika contre tout le monde, équipes de D4 comme de Liga »

C’est comme si le Stade briochin éliminait Lens, Le Havre et Metz en Coupe de France. Petite ville de Galice en 4e division espagnole, Pontevedra s’est hissé en huitièmes de finale de Coupe du Roi en éliminant deux clubs de Liga et un club de deuxième division. Le tout en les regardant droit dans les yeux et avec un entraîneur guardioliste. Pelayo Suárez, défenseur central du club galicien, donne la recette de ce succès.

Allons-y directement. Levante, Villarreal et maintenant Majorque. Neuf buts marqués, un seul encaissé. Quel est votre secret ?

Faire ce que l’on sait toujours faire. Peu importe que l’on joue en Coupe du Roi ou en championnat les week-ends, on a un modèle de jeu très programmé : faire circuler le ballon, jouer au foot, au toque. Nous avons des repères qu’on répète aussi bien contre une équipe de Liga ou de notre championnat. Et là, on est super contents, parce que ça marche très bien. On répète ce que le CD Mirandés avait réalisé il y a quelques années (deux demi-finales et un quart de finale de Coupe du Roi dans les années 2010, NDLR) . Depuis le changement de formule de la Coupe du Roi, c’est la première fois qu’une équipe de Segunda B va aussi loin. En Espagne, les petites équipes comme nous partent désavantagées, car elles doivent directement affronter des gros clubs (il y a moins de participants qu’en France, NDLR) . Cela donne encore plus de mérite à ce qu’on est en train de faire. C’est quelque chose de grand. On est fiers.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com