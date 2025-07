On était à l’Ambassade de Suisse pour le lancement de l’Euro féminin 2025

À l’occasion du match d’ouverture de l’UEFA Euro Féminin opposant la Suisse à la Norvège, l’Ambassade de Suisse en France a réuni lors d’une table ronde quatre intervenants afin d’échanger sur les enjeux et les défis du football féminin et d’imaginer quel sera celui de demain.

Il est 19 heures. Dans les vestiaires du stade Saint-Jacques à Bâle, les joueuses de la sélection helvète finissent de se préparer. La capitaine Lia Wälti adresse sûrement quelques mots puissants et encourageants à ses coéquipières, avant de retrouver les Norvégiennes sur le terrain. Au même moment, l’Ambassade de Suisse à Paris accueille dans ses jardins une table-ronde, discutant de l’avenir du foot féminin. Au micro, que des pointures : Andreea Koenig, vice-présidente de la Première Ligue (football féminin) française et présidente du RC Lens Féminin ; Yannick Vancoff, entraîneur adjoint de l’équipe Servette FC Chênois féminin et responsable technique de l’académie ; Marie Patouillet, étoile du paracyclisme français, médaillée d’or aux Jeux Paralympiques de Paris l’année dernière ; et Élodie Crausaz, journaliste sportive à blue Sport, ancienne commentatrice de football à RTS. Le tout, modéré par Anne-Laure Bonnet, journaliste sportive et présentatrice de l’émission “Le sport au féminin” sur Public Sénat.

Rappelons tout de même qu’un tiers de pages nous est accordé, contre 11 pages pour les hommes…

SF pour SOFOOT.com