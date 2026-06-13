On connaît la possible célébration de Kylian Mbappé pour le match face au Sénégal
Flûte, ça a leaké ! Kylian Mbappé a eu l’honneur d’être invité dans l’émission produite par James Corden, ce programme 100% américain où une star répond aux questions dans une bagnole pendant une ou deux heures.
Alors que l’entretien se déroulait tranquillement, James Corden a demandé à Mbappé s’il avait joué de la flûte dans sa jeunesse. « Oui, j’ai essayé » , répondit le Kyks. « Mes parents m’ont demandé de pratiquer beaucoup de choses pour m’ouvrir l’esprit. J’ai pratiqué pendant un ou deux ans et c’était amusant. » …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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