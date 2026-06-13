Non, Brad Pitt n’était pas au stade pour USA-Paraguay
Faut réviser ses classiques. Une ribambelle de stars était présente à Los Angeles pour assister à la victoire des États-Unis contre le Paraguay. Des téléspectateurs ont joué à qui-est-ce , et se sont complètement foirés en croyant reconnaître Brad Pitt.
Rob Lowe n’est pas Brad Pitt
Lorsqu’un beau-gosse de la soixantaine, portant des lunettes de soleil et t-shirt blanc, est apparu à l’écran, certains ont pensé apercevoir l’acteur de Fight Club. C’était en fait Rob Lowe , un autre habitué d’Hollywood, qui était présent au SoFi Stadium pour vivre la victoire des Américains.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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