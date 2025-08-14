OM : une couleur à annoncer

Après un exercice 2024-2025 qui s'est achevé au Vélodrome face à Rennes en mai au son de la Ligue des champions, l'OM se doit d'être ambitieux à l'aube de cette nouvelle saison, qui débute... à Rennes. Entre une préparation réussie, un mercato audacieux et une unité à toutes les échelons du club, Marseille peut rêver en grand.

La Ligue 1 reprend ce vendredi comme il s’était achevé : par une rencontre opposant le Stade rennais à l’Olympique de Marseille. Après une saison 2024-2025 à rebondissements et parfois traversée par des tumultes que seule la cité phocéenne sait réserver, l’été a été traversé de manière sereine dans la capitale provençale. Les dérapages d’Auxerre semblent désormais loin tant l’unité entre toutes les strates du club semble indéfectible. Une tranquillité qu’il faut désormais transposer sur le terrain en mêlant les actes aux discours.

Roberto De Zerbi, l’an II

Depuis André Villas-Boas, aucun entraîneur n’était resté sur le banc de l’OM deux saisons pleines. Nommé en mars 2021, Jorge Sampaoli avait donné sa démission au début de l’été 2022, tout comme Igor Tudor un an plus tard. L’instabilité aura donc duré trois ans avec comme point d’orgue la saison 2023-2024 qui a vu quatre entraîneurs différents se succéder en huit mois. Avec Roberto De Zerbi, ces temps semblent désormais révolus. « C’est la première fois que ça m’arrive d’avoir un coach pour une deuxième saison d’affilée , se réjouissait Leonardo Balerdi. C’est bien pour la continuité, pour les joueurs. Cette année, on va faire de belles choses avec lui. On est prêts. » Malgré les sirènes milanaises et la réunion au sommet entre Frank McCourt, Pablo Longoria et lui aux États-Unis fin mai, le tacticien italien adoubé par le Vélodrome depuis son arrivée sort de l’été en position de force.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com