Olise et le Bayern s’imposent, Stuttgart facile, Leipzig s’effrondre

Michael Olise, meilleure recrue de la saison en Bundesliga ?

Encore buteur et passeur sous les couleurs du Bayern, Michael Olise n’en finit plus de prouver que le Bayern a bien fait de casser sa tirelire sur lui cet été. Avec cette sixième réalisation et une huitième passe décisive, il a grandement contribué au succès des Bavarois contre Wolfsburg (3-2) . Leon Goretzka a aussi brillé avec un doublé, tout comme Mohamed Amoura, qui confirme lui aussi sa très bonne saison sur le plan individuel. Le Bayern prend provisoirement 7 points d’avance sur Leverkusen qui affronte Mönchengladbach en fin de journée. Dans le haut de tableau, Stuttgart, quatrième, s’est amusé contre Fribourg, avec un large succès (4-0) et notamment un but de l’ancien Toulousain Anthony Rouault.…

JF pour SOFOOT.com