OL : un mercato dans le brouillard

Deux semaines après le maintien en Ligue 1, acté par la DNCG, l’OL commence à peine ses manœuvres sur le marché des transferts. Bientôt orphelin de gardien expérimenté, le club souffre d’incertitudes à tous les niveaux. L’été s’annonçait chaud, il risque d’être brûlant.

Depuis les départs successifs de Jean-Michel Aulas et des historiques joueurs formés au club, comme Anthony Lopes, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou Maxence Caqueret, on se demande bien qui est le dernier gardien du temple OL. À vrai dire, on ne sait même pas qui est le vrai gardien de l’équipe. Arrivé en janvier 2024, Lucas Perri devrait déjà faire ses valises et filer à l’anglaise, du côté de Leeds, contre un chèque de 15 millions d’euros, selon les informations de RMC Sport, mais avec la possibilité qu’une partie soit reversée à Botafogo. Dans le même temps, les Rhodaniens veulent faire capoter leur propre transfert et annuler la venue de Matt Turner en provenance de Nottingham Forest. Un transfert comme un reliquat des magouilles entre John Textor et Evángelos Marinákis. Au milieu de tout ce désordre, le flou règne et seuls Rémy Descamps (trois petites rencontres la saison dernière) et Mathieu Patouillet (aucun match en pro avec l’OL, deux saisons de National dans les pattes sous le maillot de Sochaux) sont actuellement en capacité de garder les buts lyonnais d’ici quelques jours.

Je suis très motivé pour reconstruire une équipe pratiquement de zéro, avec 4 ou 5 joueurs de l’année dernière.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com