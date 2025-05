OL : John Textor adresse une lettre ouverte aux supporters et les rassure

Beau parleur ?

Dans un long communiqué balancé sur son site web personnel, John Textor, président de l’Olympique lyonnais, a tenu à s’adresser à ses supporters concernant la situation financière du club et la désinformation dont il serait victime. Ainsi, l’Américain a souhaité rebondir sur les articles évoquant les potentielles sanctions à venir pour l’OL, tant au niveau de la DNCG que de l’UEFA. « La thèse de ces articles est toujours la même : si l’OL continue de perdre de l’argent, ou si les actionnaires d’Eagle choisissent de ne pas investir davantage, alors l’OL sera expulsé du championnat, ou de l’UEFA , avance Textor. Les détails peuvent changer, et les scénarios hypothétiques se multiplieront et deviendront plus alarmants, à chaque article de presse resté sans réponse – et nous choisissons tout simplement de ne pas répondre à la plupart de ces articles. » …

AB pour SOFOOT.com