OCDE : la guerre en Iran compromet l'amélioration de la croissance mondiale et attise l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'OCDE prévoit une croissance du PIB mondial de 2,9 % en 2026 et de 3,0 % en 2027

* L'inflation au sein du G20 devrait augmenter de 1,2 point en 2026, pour atteindre 4,0 %

* La croissance des États-Unis devrait se modérer, passant de 2,0 % en 2026 à 1,7 % en 2027

* Croissance de la zone euro ramenée à 0,8 % en 2026 en raison des coûts élevés de l'énergie

* OCDE: les perspectives sont soumises à d'importants risques de dégradation

(Ajout des remarques du chef de l'OCDE, Mathias Cormann, aux paragraphes 4 et 8) par Leigh Thomas

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a détourné l'économie mondiale d'une trajectoire de croissance plus forte, a averti l'OCDE jeudi, alors qu'un quasi-arrêt des expéditions d'énergie par le détroit d'Ormuz menace de faire grimper l'inflation en flèche.

L'Organisation de coopération et de développement économiques, dont le siège est à Paris, a déclaré que l'économie mondiale était en passe de connaître une croissance plus forte que prévu avant l'éclatement de la guerre en Iran , mais que cette perspective a désormais pratiquement disparu.

La croissance du PIB mondial devrait passer de 3,3 % l'an dernier à 2,9 % en 2026 avant de remonter à 3,0 % en 2027, la flambée des prix de l'énergie et la nature imprévisible du conflit contrebalançant les facteurs favorables provenant de solides investissements technologiques, de la baisse des droits de douane effectifs et de l'élan reporté de 2025.

"Il existe un niveau élevé d'incertitude quant à la durée et à l'ampleur du conflit actuel au Moyen-Orient, ce qui signifie que ces perspectives sont soumises à d'importants risques de dégradation qui pourraient se traduire par une croissance plus faible et une inflation plus élevée", a déclaré le chef de l'OCDE, Mathias Cormann, aux journalistes.

SCÉNARIO DÉFAVORABLE

Les projections contenues dans les Perspectives économiques intermédiaires de l'OCDE reposent sur une hypothèse technique selon laquelle les perturbations du marché de l'énergie s'atténuent avec le temps, les prix du pétrole, du gaz et des engrais diminuant progressivement à partir du milieu de l'année 2026.

La projection pour 2026 est inchangée par rapport aux prévisions de décembre de l'OCDE, mais des indications préliminaires avaient depuis lors suggéré que la croissance du PIB mondial aurait pu être revue à la hausse d'environ 0,3 point de pourcentage en 2026 si le conflit ne s'était pas aggravé - une révision qui a été entièrement effacée par l'impact des combats.

Avec la flambée des prix de l'énergie, l'inflation dans le G20 devrait être supérieure de 1,2 point de pourcentage aux prévisions antérieures en 2026, à 4,0 %, avant de redescendre à 2,7 % en 2027.

Dans un scénario défavorable où les prix de l'énergie atteindraient des sommets plus élevés et resteraient élevés plus longtemps, la croissance mondiale serait inférieure de 0,5 point de pourcentage dès la deuxième année du choc et l'inflation serait supérieure de 0,9 point de pourcentage, selon l'OCDE.

PERSPECTIVES POUR LES ÉTATS-UNIS

La guerre vient s'ajouter à une situation déjà complexe en matière de commerce.

Les taux tarifaires bilatéraux des États-Unis ont diminué à la suite de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis contre les droits de douane imposés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, avec des réductions particulièrement importantes pour plusieurs économies de marché émergentes, dont le Brésil, la Chine et l'Inde. Néanmoins, le taux tarifaire effectif global des États-Unis reste bien supérieur à celui qui prévalait avant 2025.

En ce qui concerne les économies individuelles, la croissance annuelle du PIB aux États-Unis devrait passer de 2,0 % en 2026 à 1,7 % en 2027, la vigueur des investissements liés à l'IA étant progressivement compensée par un ralentissement de la croissance des revenus réels et des dépenses de consommation. En décembre, avant la décision de la Cour suprême, l'OCDE avait prévu une croissance de 1,7 % cette année et de 1,9 % pour 2027.

L'inflation globale aux États-Unis devrait désormais atteindre 4,2 % en 2026, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à la projection précédente.

DES TRAJECTOIRES DIVERGENTES

En Chine, la croissance devrait se tasser à 4,4 % en 2026 et à 4,3 % en 2027, ce qui est conforme aux prévisions précédentes de l'OCDE.

La croissance du PIB de la zone euro devrait tomber à 0,8 % en 2026, la hausse des prix de l'énergie pesant sur l'activité, avant de remonter à 1,2 % en 2027 grâce à l'augmentation des dépenses de défense. Il s'agit là d'une baisse importante par rapport à décembre, lorsque l'OCDE prévoyait une croissance de 1,2 % en 2026 et de 1,4 % en 2027.

Au Japon, la croissance devrait s'établir à 0,9 % en 2026 et 2027, sans changement dans les deux cas, la hausse du coût des importations d'énergie compensant la vigueur de l'investissement des entreprises.

L'OCDE a exhorté les banques centrales à rester vigilantes et a demandé aux gouvernements de veiller à ce que les mesures de soutien aux ménages soient bien ciblées et limitées dans le temps.