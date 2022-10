Nupes et RN "main dans la main" : la gauche s'insurge contre "l'insulte" d'Emmanuel Macron

Certaines personnalités de droite et de la majorité ont accusé la Nupes d'avoir produit une motion de censure volontairement consensuelle pour qu'elle soit votée par le RN.

Alors qu'Emmanuel Macron a accusé mercredi 26 octobre la Nupes d'être "main dans la main" avec le RN pour faire tomber le gouvernement, des cadres de la gauche ont dénoncé une "insulte" et une banalisation de l'extrême-droite.

"Même Monsieur Sarkozy, même Monsieur Chirac qui sont des adversaires politiques de mes idées n'avaient jamais mis un signe égal entre ce que nous représentons et l'extrême droite", s'est indigné Alexis Corbière jeudi sur CNews . "C'est d'un cynisme total , il (Emmanuel Macron ndlr) banalise Madame Le Pen", a-t-il estimé, dénonçant un "moment de comédie".

"Il y a eu 90 votes communs au moins sur les scrutins publics à l'Assemblée entre les députés macronistes et le Rassemblement national, Monsieur Macron, ne s'est pas évanoui", a-t-il ironisé.

"Emmanuel Macron votre expression est une insulte pour les millions de Français qui comme moi ont voté, non pas pour vous, mais contre l'extrême droite", a réagi mercredi soir sur Twitter le patron du PS Olivier Faure.

"Totalement indigne"

"C'est totalement indigne de la part du président qui n'hésite pas à colporter une fake news sur une pseudo élaboration commune d'un texte. On est dans le délire total", a vilipendé le député PS Arthur Delaporte jeudi sur RFI , réitérant que la Nupes est "la digue la plus étanche possible vis-à-vis du RN".

Un vote surprise de la part du RN que Yannick Jadot, député européen écologiste a regretté sur France Inter: "Il y a malheureusement à la France insoumise, j'ai l'impression, une stratégie qui vise à rassembler l'ensemble des oppositions pour faire tomber le gouvernement" .

"La prochaine fois, la leçon, c'est qu'on fera une motion de censure qui sera invotable par le RN", a-t-il souhaité.