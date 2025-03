Nuno Mendes, secret défense

Apparu en grande difficulté sur le plan défensif lors de certains grands rendez-vous européens du PSG ces dernières saisons, Nuno Mendes a impressionné en muselant Mohamed Salah à deux reprises contre Liverpool. Comment expliquer cette incroyable progression du latéral parisien, et peut-elle durer ?

Si c’était sa dernière sortie en Ligue des champions (ou du moins avec un maillot rouge sur le dos), cette élimination risque de provoquer quelques cauchemars au cœur des prochaines nuits de Mohamed Salah. Des terreurs nocturnes qui auront un visage pour l’Égyptien, celui de Nuno Mendes. Près d’un an après avoir souffert le martyre face à Jadon Sancho en demi-finales, une mauvaise habitude lors des gros rendez-vous de C1 du PSG, le latéral portugais a régné sur son duel face au meilleur joueur d’Angleterre. Des ballons récupérés à la pelle, des interventions toujours bien senties et même un sauvetage devant sa ligne après quelques minutes à Anfield : à l’exception de cette saute de concentration sur le but de Harvey Elliott à l’aller, Mendes a étalé une palette défensive impressionnante. Les progrès qu’il a réalisés dans ce domaine sont colossaux.

La tête avant les jambes

Six jours après avoir été pointés du doigt pour leur responsabilité sur le but d’Elliott dans les dernières minutes, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes ont donc pris leur revanche sur la pelouse d’Anfield. Dribblé une fois par Salah dans les premiers instants, le Portugais a ensuite vu son vis-à-vis passer proche de l’ouverture du score à deux reprises (dont une frappe déviée devant la ligne par ses soins). Et puis, plus rien. Ou plutôt un scénario proche de celui du Parc des Princes, quand six jours plus tôt, le meilleur joueur du Royaume avait fini dans la poche arrière du défenseur formé au Sporting Portugal. « C’était une source d’inquiétude avant les matchs , reconnaît a posteriori Didier Domi, ancien habitué du poste porte d’Auteuil. Pas dans le côté physique, mais plutôt dans l’aspect de la lecture du jeu, quand intervenir, quand ne pas se jeter. Défendre, c’est beaucoup d’observation et de concentration, on l’attendait sur ça et il a été extraordinaire. »…

Propos de Didier Domi recueillis par TB.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com