Nuñez exprime une "émotion insondable" et son "admiration" pour les agents de la préfecture de police

Le préfet de police Laurent Nuñez arrive au commissariat de L'Haÿ-les-Roses, le 11 octobre 2025 dans le Val-de-Marne ( POOL / Martin LELIEVRE )

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, qui quitte la tête de la prestigieuse préfecture de police de Paris (PP), a fait part lundi de son "émotion insondable" et de son "admiration sans bornes" aux agents de la PP.

Dans un courriel adressé aux 43.000 agents de la PP qu'il a dirigés pendant plus de trois ans - "1.179 jours" exactement -, Laurent Nuñez fait part de "la fierté qu'il a éprouvée d'être leur chef qui n'a d'égal que l'admiration sans bornes" qu'il "(leur) porte".

"Je veux m'incliner devant la force - dont on dirait qu'elle est inépuisable - de ce collectif (...) dévoué" grâce à laquelle la maison "a pu relever, ces trois dernières années, les défis séculaires aussi bien que les missions du quotidien", écrit le nouveau ministre de l'Intérieur.

"Je n'emporte d'ici aucun bilan ni succès que je ne vous doive pas; aucune satisfaction personnelle qui n'ait pas été notre victoire collective", poursuit-il avant de promettre que place Beauvau, il "pourra défendre les couleurs de la préfecture de police".

"Vous pouvez compter sur mon éternelle fidélité", conclut-il, en qualifiant son passage à la PP "d'engagement d'une vie".

Laurent Nuñez, 61 ans, est devenu dimanche le premier "flic de France" en succédant à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur.