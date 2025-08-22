 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nucléaire-Nouvelles discussions prévues entre l'Iran et l'E3 - Irna
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 07:05

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, s'entretiendra ce vendredi par téléphone avec ses homologues français, britannique et allemand au sujet des négociations sur le programme nucléaire de Téhéran, rapporte l'agence iranienne Irna.

Les trois pays européens (E3) menacent de rétablir les sanctions des Nations unies contre l'Iran d'ici la fin août si Téhéran ne retourne pas à la table des négociations.

(Rédigé par Nayera Abdallah; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

