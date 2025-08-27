 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nucléaire-Les inspecteurs de l'AIEA retournent en Iran, pas d'accord de coopération
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 14:49

Les inspecteurs nucléaires des Nations unies se sont rendus en Iran pour la première fois depuis la suspension par Téhéran de sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ont rapporté mercredi les médias d'État iraniens.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que Téhéran n'était pas encore parvenu à un accord sur la manière dont il reprendrait pleinement sa coopération avec l'AIEA, a rapporté l'agence de presse du Parlement, l'Icana.

Abbas Araqchi a toutefois précisé que les inspecteurs superviseraient le changement de combustible à la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, selon le rapport.

Les commentaires du ministre interviennent au lendemain d'une réunion entre l'Iran et le groupe "E3", composé de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, pour tenter de relancer les négociations sur le programme nucléaire iranien.

Ce programme est suspecté par l'occident d'avoir des fins militaires, ce que Téhéran dément.

L'Iran a déclaré avoir besoin d'un nouvel accord de coopération avec l'AIEA.

Téhéran avait suspendu sa coopération avec l'agence onusienne après les attaques israéliennes et américaines contre ses sites nucléaires, en juin. Le Parlement iranien avait stipulé que toute inspection future nécessiterait le feu vert du Conseil suprême de sécurité nationale de Téhéran.

Si le Conseil a approuvé la visite des inspecteurs, "aucun projet de nouvelle modalité de coopération avec l'AIEA n'a été finalisé ou approuvé", a précisé Abbas Araqchi, selon l'ICANA.

"Le changement de combustible du réacteur nucléaire de Bushehr doit être effectué sous la supervision des inspecteurs de l'agence internationale", a-t-il ajouté.

Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré mardi à Fox News que "la première équipe d'inspecteurs de l'AIEA était de retour en Iran", mais que l'agence discutait encore de la manière de reprendre les inspections.

(Rédigé par Elwely Elwelly ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Proche orient
Défense
