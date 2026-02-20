Nucléaire-L'Iran prépare un projet d'accord pour les jours à venir - Araqchi

L'Iran devrait être en mesure de présenter dans les jours à venir une proposition d'accord sur son programme nucléaire aux Etats-Unis, qui menacent Téhéran d'une intervention militaire, a déclaré vendredi son ministre des Affaires étrangères.

Donald Trump a donné jeudi à l'Iran dix à quinze jours pour conclure un accord, menaçant à nouveau de recourir à la force contre la République islamique dans le cas contraire.

Vendredi, le président américain a dit "envisager" une frappe limitée contre la République islamique pour la contraindre à un accord. "Je peux dire que je l'envisage", a-t-il répondu sans autres détails à une question d'une journaliste de la Maison blanche.

Deux sources américaines haut placées ont déclaré à Reuters que les plans de l'armée américaine en étaient à un stade avancé. Parmi les options figurent le ciblage d'individus voire des actions visant à promouvoir un changement de régime, ont-elles dit.

Interrogé vendredi par la chaîne câblée américaine MS NOW, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araqchi a déclaré qu'un projet de contre-proposition pourrait être présenté dans les deux ou trois jours aux plus hauts responsables iraniens, sans dire à quel moment il pourrait être exposé aux négociateurs américains, et que de nouveaux pourparlers avec Washington pourraient avoir lieu dans un délai d'une semaine environ.

Abbas Araqchi s'est dit persuadé qu'une solution diplomatique était à portée de main et pourrait être trouvée "dans un délai très court", tout en avertissant qu'une intervention militaire compliquerait la donne.

Mardi, lors d'un deuxième cycle de pourparlers indirects à Genève à l'issue desquels Téhéran et Washington se sont entendus sur les grands principes de négociation selon Abbas Araqchi, les Etats-Unis n'ont pas réclamé l'abandon total par l'Iran de ses activités d'enrichissement de l'uranium et l'Iran n'a pas offert de les suspendre, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères sur MS NOW.

"Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de la manière de garantir que le programme nucléaire iranien, y compris l'enrichissement, est pacifique et restera à jamais pacifique", a-t-il dit.

"Le président a été clair sur le fait que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires ni la capacité d'en fabriquer, et qu'il ne peut pas enrichir d'uranium", a répondu la Maison blanche en réaction à ses propos.

(Steve Holland, Bo Erickson, Susan Heavey, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)