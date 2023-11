Nucléaire : l'EPR finlandais de nouveau arrêté une semaine après sa relance

Le 19 novembre dernier, la production du réacteur avait dû être arrêtée en raison d'un défaut de mesure de température. Cette fois, l'interruption est survenue lors d'un test.

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Une semaine après avoir été redémarré à la suite d'une panne, le réacteur nucléaire EPR Olkiluoto 3 (OL3) en Finlande, le plus puissant d'Europe, a de nouveau cessé sa production mercredi à la mi-journée après s'être mis à l'arrêt automatiquement lors d'un test, a annoncé son exploitant TVO. "La production d'électricité devait se poursuivre normalement pendant le test", a dit Johanna Aho, responsable de la communication de TVO.

Intermittent

Avant cet arrêt à 13h35 locales , un test de maintien d'activité était en cours sur OL3, nécessitant la création d'un court-circuit momentané près de la centrale. "Conséquence de ce test, la production d'Olkiluoto 3 s'est interrompue", selon TVO qui "enquête de façon approfondie sur les causes" de cet arrêt.

La production sur ce réacteur avait redémarré le mercredi 22 novembre après trois jours d'interruption en raison d'un défaut de fonctionnement dans la mesure de température dans le système de refroidissement du réacteur.

OL3 est le réacteur nucléaire le plus puissant en opération en Europe et fournit 14% de l'électricité de la Finlande. Comme nombre d'autres chantiers d'EPR, il a été marqué par d'innombrables retards et d'énormes surcoûts qui ont été une des principales causes du démantèlement industriel de son constructeur, le groupe français Areva, depuis rebaptisé Orano.