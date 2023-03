Nucléaire : fuite d'eau contaminée dans une centrale américaine

L'élément en cause est le tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène. La situation "ne représente aucun risque pour la sécurité et la santé de la population locale ou l'environnement", a indiqué l'entreprise exploitant la centrale.

La fuite a eu lieu sur la centrale de Monticello, près de Minneapolis ( AFP / KAREN BLEIER )

L'entreprise Xcel Energy a annoncé jeudi 16 mars avoir décelé et traité une fuite d'eau contaminée au tritium dans une centrale nucléaire du nord des Etats-Unis en novembre, précisant qu'elle ne représentait "aucun risque" pour les habitants et l'environnement. La fuite a été limitée "au site de la centrale" de Monticello, près de Minneapolis, et l'eau contaminée "n'a pas été détectée en dehors des installations ou dans l'eau potable locale" , a expliqué Xcel Energy dans un communiqué.

La situation "ne représente aucun risque pour la sécurité et la santé de la population locale ou l'environnement", a ajouté l'entreprise. Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène.

Cette fuite a été confirmée le 22 novembre, a précisé Xcel Energy, assurant avoir immédiatement prévenu la Commission de régulation nucléaire américaine (NRC) et l'Etat du Minnesota, où se trouve la centrale.

Une "canalisation" en cause

Les autorités locales "suivent les efforts déployés par Xcel Energy pour nettoyer" ce rejet d'eau, a déclaré l'agence de contrôle de la pollution du Minnesota (MPCA) dans un autre communiqué. "La fuite a été stoppée et n'a pas atteint le fleuve Mississippi ou contaminé les sources d'eau potable", a-t-elle ajouté.

Chris Clark, un responsable de Xcel Energy, a déclaré que l'entreprise continuait "de recueillir et de traiter l'eau potentiellement affectée, tout en surveillant régulièrement les sources d'eau souterraines voisines". Xcel Energy estime avoir pour l'heure récupéré environ 25% du tritium rejeté. La fuite venait "d'une canalisation passant entre deux bâtiments", a-t-elle indiqué.