Nucléaire: Arabelle Solutions (groupe EDF) va investir 350 millions d'euros dans l'usine de turbines de Belfort

Arabelle Solutions, filiale d'EDF, va investir 350 millions d'euros pour augmenter la capacité de son usine de Belfort, qui produit des turbines pour les réacteurs nucléaires, selon une lettre du PDG du groupe électricien Bernard Fontana dont l'AFP a reçu une copie.

"Je peux vous confirmer que l'usine de Belfort fait l'objet d'un programme d'investissement de près de 350 millions d'euros, qui seront progressivement engagés et mis en oeuvre d'ici 2029", écrit le dirigeant dans un courrier à l'eurodéputé Christophe Grudler, également conseiller municipal à Belfort.

Le programme, lancé en septembre et dont les premiers travaux ont démarré, prévoit une mise à niveau de l'outil industriel du site et la création d'une nouvelle usine d'environ 20.000 m2 à proximité, détaille M. Fontana.

Il doit permettre à Arabelle Solutions "de répondre, dans un premier temps" aux besoins liés au programme français de construction de nouveaux réacteurs EPR2, "et dans un second temps, à ceux des augmentations de puissance du parc existant", souligne le patron de l'entreprise publique.

"Porté par les perspectives du secteur nucléaire", ce programme vise également à accompagner les projets d'Arabelle Solutions "à l’international", a précisé la filiale dans un courriel à l'AFP.

"Je me réjouis de ces annonces, qui confirment la volonté du groupe EDF de faire de Belfort le site majeur d'Arabelle Solutions", a réagi le député européen centriste, qui salue aussi l'engagement de recourir "massivement à la sous-traitance locale" pour les travaux.

Arabelle Solutions est devenue une filiale à 100% d'EDF après le rachat de l'activité nucléaire de General Electric en 2024.

Elle emploie quelque 3.400 salariés dans le monde, dont environ 1.700 à Belfort.

C'est "très positif pour Belfort, l'investissement est énorme", a déclaré à l'AFP le maire (LR) de la ville Damien Meslot. "On parle de 300 à 500 créations d'emplois dans les cinq ans qui viennent", a-t-il ajouté.

"Une première partie des travaux a été lancée en fin d’année dernière et nous sommes en cours de finalisation de l’ensemble de ces projets d’investissements avec nos partenaires et sous-traitants", a indiqué Arabelle Solutions.

C'est depuis Belfort, qu'Emmanuel Macron avait annoncé en février 2022, au pied d'une turbine Arabelle, la relance du programme nucléaire français.