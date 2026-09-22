Novo se fixe de nouveaux objectifs pour 2030, le titre chute

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Le géant pharmaceutique danois Novo, fabricant des médicaments amaigrissants Ozempic et Wegovy, a annoncé lundi sa stratégie pour 2030, provoquant une forte chute de son titre.

L'entreprise, qui fait face à une concurrence féroce dans le secteur des traitements contre l'obésité, veut lancer, d'ici-là, cinq nouveaux médicaments, des "multi-blockbusters", capables de traiter plusieurs maladies différentes, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Et générer plus de 150 milliards de couronnes danoises (environ 20,5 milliards d'euros) de ventes à l'horizon 2035 grâce à son portefeuille de produits en développement, précise le groupe.

Pas de quoi rassurer les investisseurs: le titre a dévissé de 8% à la Bourse de Copenhague lundi.

Selon Søren Løntoft Hansen, analyste boursier chez AL Sydbank, cité par la chaîne danoise DR, Novo doit encore convaincre les investisseurs de sa capacité à augmenter son chiffre d'affaires et ses bénéfices annuels.

"À l'heure actuelle, il est vraiment très difficile pour Novo d'apaiser les inquiétudes concernant la croissance, car la concurrence est forte et la pression sur les prix est importante", a-t-il constaté.

Novo a vu sa capitalisation nettement reculer depuis les sommets atteints à la mi-2024 du fait, notamment, de la concurrence posée par des groupes américains.