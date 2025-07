Novo Nordisk baisse de nouveau ses prévisions pour 2025 à cause du marché américain

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk a abaissé mardi ses prévisions pour 2025, pour la deuxième fois cette année, en raison d'une croissance moins importante que prévu sur le marché américain, et a choisi un nouveau patron.

( AFP / SERGEI GAPON )

Novo Nordisk avait acquis une position dominante sur le marché grâce aux ventes spectaculaires d'Ozempic, un anti-diabétique qui fait fureur sur les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes.

Mais cette domination a récemment été mise à mal par les bons résultats de son concurrent Eli Lilly et le développement de préparations pharmaceutiques personnalisées en officine aux Etats-Unis, qui avaient été autorisées pour pallier la pénurie de traitement.

Le groupe, connu pour ses traitements pour le diabète (Ozempic) et la perte de poids (Wegovy), table désormais sur une croissance de ses ventes de 8% à 14% en 2025, contre 13% à 21% attendu auparavant, et une marge opérationnelle comprise entre 10% et 16%, et non plus 16% à 24%.

Cette révision à la baisse est liée à des prévisions de croissance plus faibles pour ces deux médicaments phare sur le marché américain, souligne le groupe dans un communiqué.

Novo Nordisk avait déjà révisé en baisse ses prévisions de résultats en mai, pour les mêmes raisons.

L'action du groupe perdait plus de 20% vers 12H20 GMT.

Plombé par un titre qui dégringole depuis près d'un an, le géant pharmaceutique s'était séparé le 16 mai de son directeur général Lars Fruergaard Jørgensen.

"Compte tenu des récents défis sur le marché, de la baisse du cours du titre et du souhait de la Fondation Novo Nordisk (actionnaire majoritaire), le conseil d'administration de Novo Nordisk et Lars Fruergaard Jørgensen ont conjointement conclu que commencer à chercher un nouveau DG est dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires", avait alors écrit le groupe dans un communiqué.

Il sera remplacé par Maziar Mike Doustdar, actuellement vice-président du groupe chargé des affaires internationales, qui deviendra directeur général à partir du 7 août.

Les résultats semestriels de Novo Nordisk seront publiés le 6 août.