Nouvelles restrictions à Lyon pour freiner l'épidémie de coronavirus

PARIS (Reuters) - Des nouvelles mesures seront instaurées mardi à Lyon et plus largement dans le département du Rhône afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé lundi le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, Pascal Mailhos. Parmi ces mesures, la jauge des rassemblements sera ramenée à 1.000 personnes contre 5.000, comme c'est déjà le cas à Bordeaux, Marseille ou Nice. Certains événements seront toutefois annulés, à l'image de la Foire de Lyon. Ces arrêtés préfectoraux prendront effet mardi à 6h00 (4h00 GMT). (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

