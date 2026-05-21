Nouvelles incursions de drones au-dessus de la Lettonie et de la Lituanie, l'Otan en alerte

(Actualisé avec drones au-dessus de la Lituanie)

La Lettonie et la Lituanie ont signalé jeudi la présence de drones dans leur espace aérien, exhortant leur population à s'abriter alors que la chasse de l'Otan a été déployée.

En Lituanie, des avions de chasse étaient à la recherche de deux drones, a annoncé l'armée, alors que des sirènes d'alerte ont retenti dans ce pays frontalier de la Biélorussie, alliée de la Russie.

Plus tôt, la Lettonie avait rapporté qu'un drone avait pénétré son espace aérien, avant de déclarer plus tard que la menace avait pris fin, sans donner plus de détails.

Depuis mars, plusieurs drones de l'armée ukrainienne, qui intensifie ses frappes de longue portée contre l'ennemi russe, ont été détectés dans les espaces aériens de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie, pays membres de l'Otan et limitrophes de la Russie.

Les Etats baltes, alliés de l'Ukraine, accusent Moscou de brouiller le guidage des drones tirés par l'armée ukrainienne en direction du territoire russe, sans pouvoir étayer leurs dires.

Le Kremlin affirme quant à lui que l'Ukraine lance des drones militaires depuis les trois pays baltes, ce que ces derniers démentent catégoriquement, à l'instar de l'Otan.

"Tant que l'agression russe continue en Ukraine, il y a une possibilité que des incidents répétés avec des véhicules aériens inhabités entrent dans l'espace aérien letton ou l'approchent", a déclaré sur X l'armée lettone.

Un porte-parole de l'armée a confirmé qu'un drone avait survolé la Lettonie depuis la Biélorussie.

Mardi, un chasseur de l'Alliance atlantique a abattu une drone ukrainien présumé au-dessus de l'Estonie, tandis que Riga a émis une alerte après l'entrée d'un drone dans son espace aérien. Mercredi, c'est la Lituanie qui a été à son tour concernée par une violation de son espace aérien.

La Première ministre lettone Evika Silina a présenté jeudi dernier sa démission et celle de son gouvernement après que deux drones ukrainiens, vraisemblablement déviés par la défense aérienne russe, se sont écrasés sur le territoire de la Lettonie le 7 mai. Un autre engin avait chuté en Lettonie en mars.

Tenue responsable de ces failles sécuritaires, la coalition au pouvoir à Riga a implosé.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a annoncé la semaine dernière l'envoi d'experts en Lettonie pour l'aider à se protéger contre les menaces aériennes.

( Reportage Janis Laizans, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)