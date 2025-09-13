Nouvelles discussions USA-Chine sur le commerce et TikTok

par David Lawder

Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer participera à un nouveau cycle de négociations avec des responsables chinois, qui doit débuter dimanche à Madrid, sur des questions commerciales et d'autres sujets économiques, dont la cession des actifs américains de TikTok, a déclaré samedi un responsable du Bureau du représentant américain au Commerce.

Jamieson Greer rejoindra le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, pour les discussions qui auront lieu en Espagne avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et d'autres hauts responsables économiques de Pékin.

Les trois responsables, ainsi que le principal négociateur commercial de la Chine, Li Chenggang, se sont rencontrés pour la dernière fois à Stockholm en juillet, où ils ont convenu de prolonger de 90 jours une trêve commerciale entre les deux grandes puissances économiques.

Les discussions à Madrid couvriront une série de questions commerciales et économiques, y compris les préoccupations de sécurité nationale concernant TikTok et les efforts conjoints des États-Unis et de la Chine pour lutter contre le blanchiment d'argent, a fait savoir le Trésor américain.

L'administration de Donald Trump a prolongé au 17 septembre la date-butoir pour que la maison-mère de TikTok, le chinois ByteDance, cède ses actifs aux Etats-Unis sous peine d'interdiction.

Le ministère chinois du Commerce a fait savoir de son côté que les discussions prévues à Madrid porteraient sur des questions économiques et commerciales telles que les droits de douane américains, l'"abus" des contrôles à l'exportation et TikTok.

Il a annoncé par ailleurs samedi le lancement d'une enquête anti-discrimination sur la politique commerciale des États-Unis en matière de semi-conducteurs, ainsi qu'une enquête distincte sur des soupçons de dumping concernant les importations de certaines puces américaines sur le marché chinois.

(Rédigé par David Lawder, version française Blandine Hénault)