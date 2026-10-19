Nouvelle frappe russe sur Kyiv, une femme morte - maire

(Actualisé avec détails, déclaration du ministère de la Défense russe)

Une frappe russe sur Kyiv a tué une femme et fait trois blessés dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne, précisant qu'une station de métro avait été touchée et un immeuble résidentiel de 25 étages endommagé.

Sur la messagerie Telegram, il ajoute que cette frappe a également touché des bâtiments non résidentiels et un établissement médical. Un témoin de Reuters a entendu des explosions dans la ville.

Le ministère de la Defense russe a déclaré de son côté que ses forces avaient mené une "frappe massive" sur Kyiv et sa région, précisant que cette attaque a visé des sites militaro-industriels, des centres de données ainsi que des entrepôts de missiles de croisière et de drones.

Après une brève pause, les États-Unis ont repris le partage de renseignements avec l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre les attaques de missiles russes, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky.

L'Ukraine s'appuie sur les renseignements satellitaires américains pour repérer les missiles tirés quotidiennement par la Russie contre ses villes.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian et Benoit Van Overstraeten)