 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouvelle frappe russe sur Kyiv, une femme morte - maire
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 08:46

Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec détails, déclaration du ministère de la Défense russe)

Une frappe russe sur Kyiv a tué une femme et fait trois blessés dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne, précisant qu'une station de métro avait été touchée et un immeuble résidentiel de 25 étages endommagé.

Sur la messagerie Telegram, il ajoute que cette frappe a également touché des bâtiments non résidentiels et un établissement médical. Un témoin de Reuters a entendu des explosions dans la ville.

Le ministère de la Defense russe a déclaré de son côté que ses forces avaient mené une "frappe massive" sur Kyiv et sa région, précisant que cette attaque a visé des sites militaro-industriels, des centres de données ainsi que des entrepôts de missiles de croisière et de drones.

Après une brève pause, les États-Unis ont repris le partage de renseignements avec l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre les attaques de missiles russes, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky.

L'Ukraine s'appuie sur les renseignements satellitaires américains pour repérer les missiles tirés quotidiennement par la Russie contre ses villes.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian et Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sophie Binet à Paris, le 8 septembre 2026. ( AFP / IAN LANGSDON )
    Mobilisation du 17 octobre : "Le résultat de dix ans de macronisme", attaque Sophie Binet
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.10.2026 08:57 

    La "sortie de crise" est entre les mains d'Emmanuel Macron, a estimé la patronne de la CGT. La CGT a "condamné immédiatement" les dégradations commises pendant la journée de mobilisation du 17 octobre, mais elles sont toutefois "le résultat de dix ans de macronisme", ... Lire la suite

  • Le ministre kényan de la Santé, Aden Duale, s'exprime lors d'une conférence de presse à Nairobi le 6 octobre 2026 ( AFP / SIMON MAINA )
    Un huitième cas d'Ebola au Kenya
    information fournie par AFP 19.10.2026 08:26 

    Un nouveau cas d'Ebola a été confirmé dimanche au Kenya, a indiqué un haut responsable du ministère de la Santé, portant le total à huit cas dont un décès dans le pays. Ce nouveau cas est un homme de 49 ans qui a notamment présenté des symptômes de fièvre, maux ... Lire la suite

  • ( AFP / PEDRO PARDO )
    Chine : légère accélération de la croissance au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.10.2026 08:21 

    La Chine a connu une croissance de 4,5 % sur un an au troisième trimestre, une légère progression qui la replace dans la fourchette basse de l'objectif annoncé par le gouvernement pour 2026, indiquent des données publiées lundi. Pékin a fixé pour cible une augmentation ... Lire la suite

  • Des convives partagent un repas autour d'une table de « hot pot » chinois dans un restaurant traditionnel de Pékin
    Chine-La croissance économique a accéléré plus qu'attendu au troisième trimestre
    information fournie par Reuters 19.10.2026 07:37 

    L'économie chinoise a accéléré au troisième trimestre à ‌un rythme supérieur aux attentes, alors que la solidité des exportations et de l'activité manufacturière a compensé la morosité prolongée ​de la demande intérieure, atténuant la pression sur Pékin pour le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank