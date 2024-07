Nouvelle formule pour Buffalo Grill qui veut se développer en franchise

( AFP / FRED TANNEAU )

Désormais séparée de Courtepaille et réorganisée, l'enseigne Buffalo Grill mise sur la franchise pour se développer et lancer une nouvelle formule dans ses restaurants, a expliqué mardi à l'AFP son patron Robert Guillet.

Le groupe revendique la place de premier réseau de restauration à table en France avec 340 restaurants.

Dans environ un tiers de ses établissements, il a déployé son nouveau concept "American road trip", avec un nouveau décor et une nouvelle carte, tout en gardant des éléments emblématiques de la marque comme les alcôves ou le toit rouge.

"C'est une vision plus contemporaine de l'Amérique. On veut s'éloigner gentiment des cow-boys et des Indiens tout en gardant le dépaysement", explique à l'AFP, Robert Guillet, arrivé à la tête de l'enseigne en septembre 2022.

Les alcôves, redécorées comme une chapelle de Las Vegas, les grands espaces de Monument Valley ou la plage de Miami Beach, sont censées "moderniser l'ADN de la marque", selon le dirigeant.

Pour déployer ce concept, il faut investir entre 400 et 600.000 euros par établissement, d'où le recours à des investisseurs franchisés, qui permet d'accélérer la rénovation.

Le dirigeant estime qu'environ un tiers du parc de restaurants doit être rénové dans les trois prochaines années.

Aujourd'hui, environ un tiers des enseignes sont gérées en franchise, le reste en succursales.

Selon M. Guillet, les restaurants ayant déployé le nouveau concept affichent jusqu'à 30% de progression de leur chiffre d’affaires.

Sur 2024, le réseau devrait compter près de 25 restaurants en franchise supplémentaires, comprenant conversions de succursales et nouvelles ouvertures.

"On pense avoir une position un peu unique car nous possédons les sites et nous pouvons faire des plans de développement personnalisés mais on prend le temps avant de confier nos succursales", assure M. Guillet.

En 2023, Buffalo Grill dit par ailleurs avoir renoué avec la rentabilité, affichant un bénéfice opérationnel de 36 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 508 millions d'euros, en hausse de 5,6% grâce à l'augmentation du ticket moyen.

L'enseigne réalise en outre 7% de son chiffre d'affaires grâce aux livraisons via les plateformes type Deliveroo.

Propriété du fonds britannique TDR Capital, Buffalo Grill était auparavant chapeauté par le groupe Napaqaro avec Courtepaille et l'enseigne de poulet frit Popeyes en France.

Mais Napaqaro a été dissous après la reprise mi-2023 de Courtepaille par La Boucherie, rebaptisé depuis Groupe Baudaire.

TDR Capital gère aujourd'hui directement la marque Popeyes pour la France et le Royaume-Uni.