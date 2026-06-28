Nouvelle-Calédonie-Les loyalistes en tête des élections provinciales-Résultats provisoires

Les loyalistes sont arrivés en tête des élections provinciales de dimanche en Nouvelle-Calédonie, selon les résultats provisoires d'un scrutin marqué par une forte abstention malgré les enjeux pour l'avenir de l'archipel à l'arrêt depuis les émeutes de 2024.

Selon le haut-commissariat de la République, 63,7% des quelque 192.500 Calédoniens appelés aux urnes se sont déplacés pour ce scrutin à la proportionnelle et à un tour, soit une participation en recul de 2,8% par rapport à 2019.

Cinq ans après le "non" au dernier référendum sur l'indépendance de l'archipel, les partis Les Loyalistes et Le Rassemblement-Les Républicains ont remporté 24 des 54 sièges du Congrès territorial, selon la chaîne Nouvelle-Calédonie La 1re.

Toujours selon des résultats partiels, les partis non-indépendantistes sont arrivés nettement en tête dans la province Sud, la plus peuplée de Nouvelle-Calédonie.

Les résultats officiels seront communiqués par le haut-commissariat dans les jours à venir.

A la différence des partis indépendantistes, handicapés par les divisions, les loyalistes sont en position de force pour reprendre les négociations avec le gouvernement de Sébastien Lecornu sur l'avenir institutionnel de l'archipel situé à plus de 16.000 kilomètres de Paris.

Deux ans après les émeutes qui ont fait 14 morts et des dégâts considérables, environ 2.400 membres des forces de l'ordre ont surveillé la bonne tenue du scrutin de dimanche.

(Reportage Elizabeth Pineau)