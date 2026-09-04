Colombie: la justice interdit des frappes militaires contre les guérillas en cas de mineurs présents

Le président colombien Abelardo de la Espriella assiste à la cérémonie de passation de commandement à l'École militaire José Maria Cordova, à Bogota, le 26 août 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Un tribunal local de Colombie a ordonné jeudi au gouvernement de droite d'Abelardo de la Espriella de suspendre les bombardements militaires contre des camps de guérilleros en cas d'informations sur la possible présence de mineurs enrôlés.

Le président, entré en fonctions il y a un mois à peine, défend une stratégie contre les groupes liés au narcotrafic impliquant frappes mortelles et extraditions vers les Etats-Unis.

La décision de justice s'applique au seul département amazonien du Guaviare (sud), où M. de la Espriella a récemment ordonné deux opérations aériennes qui ont fait au moins 33 morts parmi les membres d'une dissidence de l'ex-guérilla des Farc.

Dimanche, l'autorité médico-légale a indiqué que, parmi les morts du premier raid, figuraient trois mineurs âgés de 15 à 16 ans. On ignore si des mineurs figurent parmi les victimes dde l'autre bombardement.

Un tribunal de la ville de San José del Guaviare a décidé "la suspension temporaire" des frappes aériennes contre les groupes armés lorsque des informations indiquent une "possible présence d'enfants et d'adolescents".

Cette mesure conservatoire, consultée par l'AFP, restera en vigueur le temps que le juge statue sur le recours déposé par un citoyen contre le gouvernement et l'armée pour atteinte aux droits fondamentaux des mineurs.

Le président de la Espriella a vanté lundi des bombardements contre "les bandits qui, pendant des décennies, ont enrôlé des mineurs pour en faire des combattants ou des boucliers humains".

Le ministère de la Défense a fait valoir que l'opération respectait "toutes les normes légales".

L'enrôlement d'enfants et d'adolescents par les organisations criminelles luttant pour étendre leur territoire a augmenté ces dernières années en Colombie.

Human Rights Watch a comptabilisé 1.500 cas de recrutement d'enfants ou d'adolescents depuis 2021, sur la base de chiffres officiels.

La mort de mineurs dans des bombardements menés par l'armée, dénoncée par les organisations de défense des droits humains, a également été observée sous les mandats du président de gauche Gustavo Petro (2022-2026) et de droite Ivan Duque (2018-2022).

Abelardo de la Espriella a également été vivement critiqué pour avoir publié une vidéo dans laquelle il se réjouit de l'un de ces bombardements, en marchant au milieu d'une vingtaine de cadavres de guérilleros abattus, recouverts de draps blancs.