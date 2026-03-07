 Aller au contenu principal
Nouvelle attaque russe sur l'Ukraine, au moins sept morts à Kharkiv
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 10:07

La Russie a lancé une nouvelle salve de drones et de missiles sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, tuant au moins sept personnes, dont deux enfants, à Kharkiv, ville du nord-est du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a précisé que la Russie avait lancé 480 drones et 29 missiles, visant le secteur énergétique et des infrastructures ferroviaires à travers l'Ukraine.

"Il devrait y avoir une réponse de nos partenaires pour empêcher ces frappes sauvages contre la vie", dit-il sur la messagerie Telegram.

Selon Oleh Syniehoubov, le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, c'est un missile balistique russe qui s'est écrasé sur un immeuble résidentiel de cinq étages qui a entraîné la mort des sept personnes.

Des secouristes sont toujours à l'oeuvre sur place, déblayant les gravats, a-t-il ajouté.

(Olena Harmash, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
