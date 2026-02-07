Nouvelle attaque russe "massive" contre le système énergétique ukrainien

(Actualisé avec Zelensky §§2 et 6, réouverture des aéroports polonais §10)

La Russie a mené dans la nuit de vendredi à samedi une nouvelle attaque "massive" contre le système énergétique ukrainien, ont annoncé les autorités de Kyiv, tandis que la Pologne a fermé par précaution l'espace aérien autour de deux aéroports du sud-est du pays.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que plus de 400 drones et une quarantaine de missiles de divers types avaient été utilisés pendant l'attaque.

Selon le ministre ukrainien de l'Énergie, Denys Chmyhal, cette attaque a ciblé des centrales électriques ainsi que le réseau de distribution d'électricité, ce qui a contraint à effectuer des délestages d'urgence alors que le pays affronte un froid polaire.

"Les criminels russes ont mené une nouvelle attaque massive contre les installations énergétiques ukrainiennes", a-t-il dit sur l'application de messagerie Telegram.

"Les employés du secteur de l'énergie sont prêts à commencer les travaux de réparation dès que la situation sécuritaire le permettra", a-t-il ajouté.

L'attaque a particulièrement ciblé l'ouest de l'Ukraine. Des dégâts ont été signalés dans les régions de Volynie, Lviv, Ivano-Frankivsk et Rivne, a indiqué Volodimir Zelensky.

La Pologne a de son côté fermé temporairement l'espace aérien autour des aéroports de Rzeszow et Lublin, proches de la frontière avec l'Ukraine, pour permettre à des avions de chasse de l'Otan d'opérer librement.

"Il s'agit d'opérations de nature préventive visant à sécuriser et à protéger l'espace aérien" près des régions de l'ouest de l'Ukraine visées par l'attaque russe, a déclaré l'armée polonaise.

Contrairement à ce qui s'est parfois produit par le passé, aucune incursion de missile russe en territoire polonais n'a été signalé, a-t-elle précisé un peu plus tard.

Les aéroports de Rzeszow et Lublin ont rouvert dans la matinée.

(Tangi Salaün)